Türkiye'ye karşı 4'lü şer ittifakı! Başını ABD ve İsrail çekiyor

Türkiye, büyürken düşmanlarını korkutmaya devam ediyor. İsrail, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Yahudi meclisinde ‘Türkiye’nin emellerini dizginlemek’ başlığıyla oturum gerçekleştirdi. Yahudi vekil Ohad Tal, 4 ülke arasındaki ittifakın Türkiye’yi sınırlamaya yönelik bir cevap olduğunu belirtirken, Yahudi asıllı ABD’li Greg Roman, 4 ülkenin “Türkiye’nin görmesi gereken görüntü budur” dedi.

TAHSİN HAN

İsrail, Yunanistan, Kıbrıs ve Amerika Birleşik Devletleri hükümet yetkilileri, “Hızla artan Türk tehdidini görüşmek” gerekçesi İsrail parlamentosunda (Knesset) bir araya geldi. Ortadoğu Forumu işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, çeşitli bölgesel gelişmeler ele alındı ve Türkiye’ye karşı daha fazla işbirliği çağrısında bulunuldu.

İsrail, Yunanistan, Kıbrıs ve Amerika Birleşik Devletleri’nden milletvekilleri, Türkiye’nin bölgede artan tehdidi iddiasıyla, dört ülke arasındaki Doğu Akdeniz ittifakını güçlendirmeyi görüşmek üzere Knesset’te bir toplantı gerçekleştirdi.

İsrail milletvekili ve parlamento grubunun eş başkanı Ohad Tal (Dini Siyonist Parti), oturumun açılışında, “7 Ekim’den bu yana geçen iki buçuk yılda, İran Şii ekseninin dramatik bir şekilde zayıfladığına ve yerini Sünni Müslüman Kardeşler ekseninin aldığına tanık olduk. Bu gerçeklik, yeni zorluklar ortaya koymakta ve bölgedeki istikrar, güvenlik, enerji ve ticaret için bir tehdit oluşturmaktadır. İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve ABD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi stratejik bir avantaj ve Türkiye’nin emellerini sınırlamaya yönelik bir yanıttır. Bugün burada tartıştığımız ittifak budur” dedi.

DİRENÇ OLŞTURMAK İÇİN FIRSAT

Parlamento Grubu eş başkanı, Mavi ve Beyaz Partisi milletvekili Alon Schuster, Tal’ın görüşüne katılarak, ittifakın sadece güvenliğe dayanmadığını, aynı zamanda “enerji, su, tarım ve inovasyon alanlarında bölgesel siyasi direnç oluşturmak için bir fırsat” olduğunu sözlerine ekledi.

TÜRKİYE BUNU GÖRSUN

Orta Doğu Forumu CEO’su Yahudi asıllı ABD’li Gregg Roman, 4 ülkenin “ortak yasal adımlar” planlamak için birlikte çalışmasının önemini vurgulayarak, “Türkiye, İran ve Rusya’nın görmesi gereken görüntüler bunlar” dedi.

F-35 VERİLMESİNE KARŞIYIM

ABD Senatörü Randy Fine, Türkiye’nin F-35 uçaklarını satın almasına karşı olduğunu belirterek, “Türkiye’nin çekincelerini kaldırdığını gördük. Bu yüzden Türkiye’nin F-35 uçaklarını satın almasına karşıyım ve bunu NATO aracılığıyla yapmanın hiçbir anlamı yok” diye konuştu.
ABD Kongre Üyesi Brad Snyder ise “Orta Doğu’daki ortaklarımızın kimler, düşmanlarımızın kimler olduğu konusunda net olmalıyız. Ülkemizi özellikle İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan olmak üzere IMEC ülkeleriyle iş birliğine doğru itecek olan Gateway Yasası’na öncülük ediyorum” dedi.

Knesset oturumuna katılanlar arasında NATO’daki Yunan Delegasyonu Başkanı Dimitris Kairidis ve G.Kıbrıs Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Haris Georgiadis de yer aldı.

Vatandaş

Topunuz gelin ,hatta chp yide yanınıza alinda gelin,sitonist itler.

Ziya

Bizim için fark etmez yanınıza vatikanida alın
