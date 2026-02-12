  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim! Şok eden bağlantı! Epstein rezaleti okullara sıçradı Onbinlerce Filistinli işçi etkilenmişti! Gaspçı İsrail'e 9 milyar dolarlık dava İşte Başkan Erdoğan’ın sözünü ettiği CHP’nin dev yardımı! Her aileye 8 tane çivi Başından sonuna kadar kokuşmuş ülke! İsrail ordusunu bu kez bahis skandalı vurdu Alman yargısından bebek katillerine tam destek: ‘Hukuk endeksinde gerideyiz’ diyen soytarılar utanacak mı? Merkez Bankası rezervlerinde "altın" etkisi: Rekor serisinin ardından 10 milyar dolarlık teknik düzeltme! Vance’ın Kafkasya ziyaretiyle bölgesel hamleler hızlandı ABD kapı aşındırıyor! Zeydan Karalar hakkında şok iddia! Ver rüşveti al paranı Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...
Gündem Yasa tanımaz CHP zihniyeti hiç değişmedi: Dün Merve Kavakçı'ya bugün Akın Gürlek'e!
Gündem

Yasa tanımaz CHP zihniyeti hiç değişmedi: Dün Merve Kavakçı'ya bugün Akın Gürlek'e!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

80 yıldır ülkeyi sandıktan çıkmadan yönetmeye kalkan parti CHP’nin yasa tanımaz vesayetçi zihniyetini, Akit Tv’nin gündemin nabzını tutan programı Manşetlerin Dili’nde ekrana getiren Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu dün Merve Kavakçı’ya yapılan CHP terbiyesizliğini ekrana getirerek bugün de Akın Gürlek’e yapılan rezilliğe ayna tuttu.

Başörtülü olarak Meclis’e yemin etmeye gelen milletvekili Merve Kavakçı’ya CHP’li ve DSP’li milletvekillerinin sıralara ve masalara vurarak protestosunu ‘Utanç görüntüleri’ olarak ekrana getiren Ali Karahasanoğlu, şunları söyledi: “Masalara vuruyorlar. Niye? Bir milletvekili yemin edecek. ‘Ettirmeyiz’ diyorlar. Sıralara vurarak hem de alkışlayarak Bülent Ecevit’i destekliyor hem de Merve Kavakçı’nın yemin etmesini engellemeye çalışıyorlar. Başörtülü bir kadının seçilmesi sebebiyle bunu yapıyorlardı. ‘Merve Kavakçı’ya yemin ettirmeyiz’ diyorlardı. Bunları niye gösteriyorum. CHP 80 yıldır aynıdır. CHP sandıktan çıkmadan bu ülkeyi yönetmeye kalkan partinin adıdır.”

FAŞİZM NEDİR? İŞTE BUDUR

“Çıktın mı kardeşim sandıktan. Merve Kavakçı alnının teriyle oradan seçildi mi seçildi. Eğer senin gücün olsaydı Kavakçı’nın seçildiği yerde CHP’li vekil seçilmez miydi? Seçilirdi. Sen kazanamadın. Merve Kavakçı kazandı. Ama ne diyorlar “Sana yemin ettirmem. Bakın burada CHP’li kadınlar da en önde karşı çıkıyor. Faşizm nedir? İşte budur. Belki de Ecevit en hümanist, en sosyal demokrat kişi olarak tanınır. Sizin en iyiniz bile işte bu!"

TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!
TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!

Gündem

TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!

Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı
Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı

Gündem

Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı

CHP’nin yolsuzluğunu bir kez daha ifşa etti: ‘Bu pasta hepimize yeter’
CHP’nin yolsuzluğunu bir kez daha ifşa etti: ‘Bu pasta hepimize yeter’

Siyaset

CHP’nin yolsuzluğunu bir kez daha ifşa etti: ‘Bu pasta hepimize yeter’

Akın Gürlek'e "seni oyacağız" diyen gözü dönmüş herif! CHP'li gençlik kolları başkanı kodesi boyladı
Akın Gürlek'e "seni oyacağız" diyen gözü dönmüş herif! CHP'li gençlik kolları başkanı kodesi boyladı

Gündem

Akın Gürlek'e "seni oyacağız" diyen gözü dönmüş herif! CHP'li gençlik kolları başkanı kodesi boyladı

İşte Başkan Erdoğan’ın sözünü ettiği CHP’nin dev yardımı! Her aileye 8 tane çivi
İşte Başkan Erdoğan’ın sözünü ettiği CHP’nin dev yardımı! Her aileye 8 tane çivi

Gündem

İşte Başkan Erdoğan’ın sözünü ettiği CHP’nin dev yardımı! Her aileye 8 tane çivi

Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim!
Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim!

Gündem

Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim!

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mustafa

Merve Kavakçı SİMDİ NERDE ))))

Şuayip

Tek adamı istismar ederler en alasını yaparlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu!
Gündem

Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu!

Yunan basını, Miçotakis’in Erdoğan’la yaptığı görüşmeyi manşete taşırken, aşağılandıklarını yazdı. Pentapostagma, “Fidan’ın eleştirdiği Dend..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23