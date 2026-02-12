  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Mobbing skandalına tokat gibi hamle geldi Arda Güler'den... Hocasından büyük ayıp...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Mobbing skandalına tokat gibi hamle geldi Arda Güler'den... Hocasından büyük ayıp...

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Kariyerinin başlangıcında birlikte çalıştığı Serhat Pekmezci'nin gündem olan açıklamalarına yanıt veren Güler, Real Madrid oyuncusu olduğu için çok gururlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, takım arkadaşlarıyla aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

#1
Foto - Mobbing skandalına tokat gibi hamle geldi Arda Güler'den... Hocasından büyük ayıp...

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj paylaştı.

#2
Foto - Mobbing skandalına tokat gibi hamle geldi Arda Güler'den... Hocasından büyük ayıp...

Arda Güler, kariyerinin ilk döneminde birlikte çalıştığı Serhat Pekmezci'nin kendisi için söylediği sözler sonrası sessizliğini bozarak iddialara yanıt verdi ve kesin bir dille yalanladı.

#3
Foto - Mobbing skandalına tokat gibi hamle geldi Arda Güler'den... Hocasından büyük ayıp...

Real Madrid'de mobbinge uğramadığını aktaran Arda Güler, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim. İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum. Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Mobbing skandalına tokat gibi hamle geldi Arda Güler'den... Hocasından büyük ayıp...

Öte yandan Arda Güler, ortaya atılan bu iddialar sonrası Fenerbahçe'de çalıştığı eski hocası Serhat Pekmezci'yi sosyal medya hesabında takipten çıktı.

#5
Foto - Mobbing skandalına tokat gibi hamle geldi Arda Güler'den... Hocasından büyük ayıp...

Arda Güler'i Fenerbahçe'ye kazandıran eski Fenerbahçe Scout Şefi Serhat Pekmezci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Arda Güler, şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular. Alvaro Arbeloa'nın yaptıkları... Arda çok sabırlıdır, farkındalığı yüksektir ama o bile artık 'Neden her zaman ben' diye isyan etmeye başladı." demişti.

