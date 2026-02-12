Mobbing skandalına tokat gibi hamle geldi Arda Güler'den... Hocasından büyük ayıp...
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Kariyerinin başlangıcında birlikte çalıştığı Serhat Pekmezci'nin gündem olan açıklamalarına yanıt veren Güler, Real Madrid oyuncusu olduğu için çok gururlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, takım arkadaşlarıyla aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış edilmemesi gerektiğini dile getirdi.