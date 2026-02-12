  • İSTANBUL
Yaşam Koyunlar ne yapıyor böyle? Minibüsün etrafında dakikalarca döndüler
Yaşam

Koyunlar ne yapıyor böyle? Minibüsün etrafında dakikalarca döndüler

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trabzon Araklı'da ahırdan çıkarılan koyunların park halindeki bir minibüsün etrafında halka oluşturarak dönmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Trabzon Araklı’da sabah saatlerinde yaşanan sıra dışı bir olay görenleri şaşırttı. Araklı ilçesi Yassıkaya Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıldır besicilikle uğraşan Faik Hancı (43), sabah saatlerinde koyunlarını yemlemek için ahırdan çıkardı. Otlama alanına yönelmesi beklenen koyunlar, bu kez park halindeki minibüsün çevresinde halka oluşturdu. Aynı hızla ve düzenli şekilde hareket eden sürü, dakikalar boyunca aracın çevresinde daire oluşturarak döndü.

 

“Bu olayı insanlara göstermek istedik”

Ortaya çıkan ilginç anları cep telefonu ile kayda alan Faik Hancı, benzer durumlarla nadiren karşılaştıklarını belirterek, "Araklı ilçesinin Yassıkaya Mahallesi’nde 25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. İlginç bir olay, başıma geldi. Hayvanların arabanın etrafında döndüğünü gördüm. O an da hoşuma gitti, bir video çektim. Bu olaya az da olsa rastlamışızdır. Kışın köydeyiz, yazın da dağlara çıkıyoruz. Hayvan sevgisi devam ediyor. Biz de bu olayı insanlara göstermek istedik" dedi.

1
Yorumlar

Şaban Erbaş Çırpı Menteşe Muğla

Buna sürü psikolojisi derler. Koyun koyunu takip ediyor. İnsani hayatta da vardır böyle durumlar, neden niçin demeden, günah sevap ayırdetmeden birilerinin ardına gidenler; yıllarca bir hiç uğruna mesela bir futbol takımına taraftar olma durumu gibi. Allah koyunluktan uzak makul ve meşru bi hayat nasip eyleye; bu satırları okuyana.
