Çakar: Fonlardan çıkan para bankacılık sisteminde kaldı

Fon soruşturmasının finans sektörüne olası etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, fonlardan çıkan paranın bankacılık sektörüne yöneldiğini ve sistem içinde kaldığını ifade etti.

Çakar, TBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol’un katıldığı “Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye” başlıklı basın buluşmasında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Alpaslan Çakar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından KOBİ kredilerindeki yüzde 4,5'lik büyüme sınırının yüzde 5'e çıkarılmasının fon soruşturmalarıyla ilgisinin olup olmadığına ilişkin soruya, fon konusunun daha sınırlı bir alanda yaşandığını ve burada daha çok bireylerin bulunduğunu söyledi.

Bir süredir KOBİ kredileri üzerinde çalışıldığını dile getiren Çakar, şu açıklamalarda bulundu:

"Piyasada zaten son zamanlarda buna bir ihtiyaç vardı. Çünkü likiditeye ulaşma noktasında en büyük sorun KOBİ'lerin likiditeye ulaşmasıydı. Büyüklerin çok fazla bir sorunu yok o anlamda. Beklediğimiz bir konuydu. O nedenle fonla bir alakası yok. Fon soruşturmasından önce de likiditeyi rahatlatan bazı kararlar vardı. O kararların devamı mahiyetinde değerlendirebiliriz."

"Bankacılık sektörünü negatif etkilemesi söz konusu değil"

Alpaslan Çakar, fon soruşturmalarının bankacılık sektörüne etkisinin olup olmayacağına ilişkin soruya, "Bankacılık sektörüne negatif yansımasını asla beklemiyoruz. Pazar aynı pazar. Oradan çıkan para nereye gitti? Bankacılık sektörüne girdi. Yani dolayısıyla sistemin içinde kaldı para. O nedenle bankacılık sektörünü negatif etkilemesi söz konusu değil." yanıtını verdi.