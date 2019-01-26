Elektrikli testereyle zırhlı araç soygunu!
İtalya'nın Milano kentinde filmleri aratmayan bir soygun gerçekleşti. İtalyan polisi elektrikli testereyle zırhlı araç soygununun görüntülerini yayınladı.26 Ocak 2019 Cumartesi 14:44
İtalya'nın Milano kentinde filmleri aratmayan bir soygun gerçekleşti. Polis, silahlı ve elektrikli testereli 7 soyguncunun gerçekleştirdikleri bir firmaya ait mücevherleri taşıyan zırhlı araca yönelik soygunun da görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde bir soyguncunun, araç güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği; görevlinin elleri havada araçtan uzaklaştığı görülüyor. Elinde elektrikli testere olan soyguncu ise aracın arkasındaki girişi keserek kasaya ulaşmaya çalışıyor.
YORUM YAZ