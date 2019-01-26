Elektrikli testereyle zırhlı araç soygunu! İtalya'nın Milano kentinde filmleri aratmayan bir soygun gerçekleşti. İtalyan polisi elektrikli testereyle zırhlı araç soygununun görüntülerini yayınladı.

İtalya'nın Milano kentinde filmleri aratmayan bir soygun gerçekleşti. Polis, silahlı ve elektrikli testereli 7 soyguncunun gerçekleştirdikleri bir firmaya ait mücevherleri taşıyan zırhlı araca yönelik soygunun da görüntülerini yayınladı. Görüntülerde bir soyguncunun, araç güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği; görevlinin elleri havada araçtan uzaklaştığı görülüyor. Elinde elektrikli testere olan soyguncu ise aracın arkasındaki girişi keserek kasaya ulaşmaya çalışıyor.

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