Elektrikli otomobiller artık üretilmeyecek!
Otomobil piyasasında elektrikli araç dönemi erken sona eriyor. İşte herkesin merak ettiği büyük sürprizin ayrıntıları…
Elektrikli otomobiller hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya devam etse de otomobil üreticileri birer birer vaatlerinden caymaya başladılar.
Bilindiği üzere son 1 yıl içerisinde pek çok otomobil üreticisi, elektrikli otomobil üretimine geçiş sürecini hızlandırarak dizel ve benzinli motor üretimini sonlandıracağını açıklamıştı.
Kimi otomobil üreticileri bu süreyi 5 yıla kadar çekerken, kimi otomobil üreticileri ise 2040 yılını işaret etmişlerdi.
Hatta bazı otomobil üreticileri fazla gaza gelmiş olacaklar ki dizel motor üretimini tamamen sonlandırdıklarını duyurmuşlardı. Fakat eldeki hesap çarşıya uymadı.
Mercedes ve Renault’un bu kararı sonrası diğer otomobil üreticileri de elektrikli otomobile geçiş sürecini askıya aldıklarını açıkladı. Üstelik hepsi bununla da sınırlı değil.
Bir süre önce dizel motor üretimini tamamen kaldırdıklarını açıklayan bazı markalar, hafta içerisinde yaptıkları açıklamalar ile tekrardan dizel motor üretimine başlayacaklarını duyurdular.
Bu durumun temel sebebi olarak elektrikli otomobillerdeki süregelen belirsizlikleri gösterebiliriz. Zira hala elektrikli otomobillerin menzil konusunda büyük sıkıntıları mevcut. Üstelik bunun yanında elektrikli otomobillerin ne kadar güvenilir olduğu da ciddi bir şekilde sorgulanmaya başladı.
Basit kazalarda bile birden alev topuna dönüşen elektrikli otomobiller kullanıcıların tekrardan içten yanmalı motora sahip otomobillere yönelmesine zemin hazırladı.
Görünen o ki elektrikli otomobillere geçiş süreci öyle sanıldığı gibi 5 – 10 yıl içerisinde tamamlanmayacak. Hatta belki de hiçbir zaman tam anlamıyla bu geçiş sağlanamayacak.