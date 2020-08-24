  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elektrikli Kona’da menzil rekoru
Ekonomi

Elektrikli Kona’da menzil rekoru

Dünyanın seri üretim ilk B-SUV modeli olan Hyundai KONA Electric, tek şarjla 1.026 km yol yaptı. Rekor, Alman araç denetleme ve inceleme kuruluşu Dekra tarafından tescillendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:57:00 -
Elektrikli Kona’da menzil rekoru

Hyundai Kona EV, fabrika verilerine göre full şarjlı batarya ile 484 km yol yapabiliyor. WLTP standartına göre belirlenen bu menzil, geçtiğimiz hafta Almanya’da gerçekleştirilen bir test ile katbekat aşılmış oldu. Hyundai Avrupa teknisyenleri ve Auto Bild dergisi editörü tarafından Lausitzring pistinde kullanılan üç adet Kona EV, 1.000 kilometreden fazla menzile ulaştı. Tüm elektronik konfor donanımları ve klimaları kapalı tutulan araçlarda çalışan tek donanım LED gündüz sürüş farları oldu. Bu donanım haricinde gereksiz elektrik tüketiminden kaçınılarak en yüksek menzil olan 1.026 km’ye ulaşıldı.

Olabildiğinde uzun bir menzil yapmak için tam 35 saatini harcayan test pilotları, 29 derecenin üzerindeki sıcaklıkta saatte ortalama 29 ila 31 km/s maksimum hıza ulaşarak şehir içi trafiği canlandırmış oldular.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kariyer
Ekonomi

Kariyer

İş ilanları güncel | iş arayan milyonlarca kişi internette yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. İş arayanların en çok tercih et..
İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor
Gündem

İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor

Medyanın ahlaksızlık pompalaması konusunda uyarılarda bulunan ilahiyatçı İhsan Şenocak, "Medyanın ırz ve namus düşmanı olduğunu ilan edip, m..
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı