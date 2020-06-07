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Aktüel

Elektrikli bisikletle dereye yuvarlanan kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-07 21:26:39 -
Elektrikli bisikletle dereye yuvarlanan kadın öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle dereye yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, hafta sonu tatili için ailesiyle ilçeye bağlı turizm merkezi Uzungöl'e gelen Kübra Adakul (28), kiraladığı elektrikli bisikletle gezintiye çıktı.

Bir süre sonra virajı alamayan Adakul, dereye yuvarlandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan çalışma sonucu derede suyuna kapılarak sürüklenen Adakul'un cansız bedenine ulaşıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.



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