Elektrikli bisiklete çarpıp kaçtı! Hayata tutunamadı
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Aydın’ın Buharkent ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü Sefa Özdere’ye otomobil çarptı. Özdere olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü kaçtı.
Aydın-Denizli kara yolunda meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Sefa Özdere yaşamını yitirdi.
Kaza, Aydın-Denizli kara yolundaki kırsal Kızıldere Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Aydın’dan Denizli'ye giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sefa Özdere’ye çarptı. Sürücü, kazanın ardından kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Özdere'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.