Elektrikli araçlarda menzil yarışı kızışıyor: CATL üretim için tarih verdi

Dünyanın en büyük elektrikli araç bataryası üreticisi konumundaki CATL, yatırımcılara yaptığı bilgilendirmede katı hal bataryalarına ilişkin üretim planını doğruladı.

Şirket, ilk hücreleri 2027’de pilot ölçekte üretmeyi planlıyor. Takvimin daha önce belirlenmesine rağmen son dönemde yeni açıklama yapılmaması, çalışmaların gecikebileceği yönünde soru işaretlerine yol açmıştı.

CATL VE BYD 2027’YE HAZIRLANIYOR

CATL’nin açıkladığı takvim, bir diğer Çinli üretici BYD’nin planlarıyla örtüşüyor. BYD’ye ait altı yeni katı hal bataryası patenti, şirketin de 2027’de küçük ölçekli üretime geçmeye hazırlandığına işaret etti.

BYD’nin geliştirdiği hücrelerde özgün bir katot tasarımı ile çift elektrolit sisteminin kullanılacağı belirtiliyor. Her iki şirket de pilot üretime hangi ayda başlayacağını henüz açıklamadı.

SIVI ELEKTROLİTİN YERİNİ KATI MALZEME ALIYOR

Günümüzde kullanılan lityum iyon bataryalarda iyonların taşınmasını sağlayan sıvı veya jel elektrolit bulunuyor. Katı hal bataryalarında ise bu bileşenin yerini seramik, polimer ya da cam tabanlı katı malzemeler alıyor.

Yeni yapının yangın riskini azaltma, batarya ömrünü uzatma ve daha yüksek enerji yoğunluğu sağlama potansiyeli bulunuyor. Teknolojinin ayrıca şarj süresini kısaltması ve elektrikli araçların menzilini artırması bekleniyor.

ENERJİ YOĞUNLUĞU 500 WH/KG’I AŞABİLİR

Mevcut NMC ve LFP türü lityum iyon bataryaların enerji yoğunluğu ortalama 200 ila 300 Wh/kg arasında değişiyor. Katı hal hücrelerinde ise 500 Wh/kg seviyesinin aşılabileceği öngörülüyor.

Bu değere ulaşılması halinde aynı batarya ağırlığıyla yüzde 60 ila 100’den fazla menzil artışı sağlanabileceği değerlendiriliyor. Böylece elektrikli otomobillerin tek şarjla 1000 ila 1500 kilometre yol alabilmesi mümkün hale gelebilir.

Ancak söz konusu menzil ve performans değerleri, teknolojinin seri üretimde doğrulanmasına bağlı bulunuyor.

YAYGIN KULLANIM İÇİN 2030 BEKLENTİSİ

CATL ve BYD’nin 2027 planları ticari ölçekte seri üretimden önceki pilot aşamayı kapsıyor. Katı hal bataryalarının maliyet, dayanıklılık ve yüksek hacimli üretim açısından aşması gereken teknik engeller bulunuyor.

Sektördeki genel beklenti, teknolojinin seri üretime geçerek elektrikli araçlarda yaygın biçimde kullanılmasının 2030 civarında başlayabileceği yönünde.