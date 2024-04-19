Elektrikli araçlar için dünyada ilk! Aracınızı park edin EFI Automotive’in robotu gelip şart etsin!

Türkiye otomotiv sektörü, üretim gücü ve yeniliklere hızlı uyum sağlayan yapısıyla dünya arenasında kendine hatırı sayılır bir yer edinmiş durumda. Tedarik sanayi, üretim yetenğiyle ana sanayiye destek olurken aynı zamanda Türkiye ekonomisinin de itici güçlerinden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor. Yerli üreticiler kadar yabancı yatırımcılar için de büyük potansiyel vadeden Türkiye otomotiv sektörü, bu alanda adından söz ettiren birçok markaya ev sahipliği yapıyor. 1992 yılından bu yana Türkiye’de üretim yapan Fransız otomotiv motorları ve aktarma organları üreticisi EFI Automotive de bunlardan biri.

Otomotiv sektöründe 88 yıllık tecrübe!

Merkezi Fransa’nın Lyon şehrinde 1936 yılında kurulan EFI Automotiv, dünya çapında 1700’ün üzerinde çalışana sahip. ABD, Çin, Türkiye ve Fransa’daki fabrikalarında üretime devam eden şirketin Türkiye’deki 7 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde 350’nin üzerinde çalışanı bulunuyor. Her yıl cirosunun yüzde 9,5’ini Ar-Ge çalışmalarına aktaran EFI Automotive, yenilikçi ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Çalışanlarının uzmanlıkları ve büyük fark yaratan çoklu bilgi birikimleri sayesinde, 88 yıldır küresel bir otomotiv tedarikçisi olan EFI Automotive, araçları daha ekolojik, daha güvenli ve daha konforlu hale getirerek mobilite ile ilişkili zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi teknolojik çözümler üretiyor. Bu çözümlerden biri de şirketin yakın bir zaman önce tanıtımını yaptığı elektrikli araçlar için dünyada bir ilk olan Robot Şarj Cihazı. Şirketin, yaklaşık 5 yıllık çalışmasının ürünü olan Robot Şarj Cihazı, kendini otomatik olarak araç altına konumlandıran bir robot kullanarak çok yenilikçi bir otomatik şarj sistemi olarak dikkat çekiyor. Yapay zekâ sistemi, EFI Automotiv Group’un bir iştiraki olan AKEOPLUS tarafından geliştirilen robot, 5 ile 10 metre aralığında hareket ederek birçok aracın şarj ihtiyacını karşılayabiliyor. Endüktif şarjın aracın altında temas yoluyla gerçekleştirilmesi nedeniyle inovatif bir özellik taşıyan bu robot, araçla birinci seviye iletişim kurabiliyor ve yeniden şarjı başlatmak için ana kontrol birimi görevini üstlenen araca yardımcı oluyor.

2025 yılında üretime hazır olacak!

Şarj gücü 7 kW olarak planlanan ve talebe göre artırılabilir güce sahip olan Robot Şarj Cihazı, uygulamaya bağlı olarak, bir ev şarjı veya bir iş yeri terminali üzerinden çalıştırılabiliyor. 2025 yılında üretim için ileri düzeyde bir olgunluğa sahip olan robot, otonom özelliğe sahip. Bu sayede robot, şarj işlemine ihtiyaç duyan söz konusu aracı bulabilirken, engellerden kaçınabiliyor ve herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan ve belirli bir park yeri olmadan herhangi bir hareket algılandığında durabiliyor. Elektrikli araç sahiplerini ıslak veya tozlu kabloyla uğraşma ve bagajda kablo arama derdinden kurtaran Robot Şarj Cihazı ile şarj işlemi bir uygulama kadar uzakta.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EFI Automotiv, dünya çapındaki 4 tesisinde Audi, BMW, Bugatti, BYD, Chery, Ford, GAC Group, Geely Auto, GM, Hyundai, Lamborghini, NIO, Porsche, Renault-Nissan-Mitsubishi, Stellantis, Vinfast ve VW markalarının orijinal ekipman üreticisi olarak üretim yapıyor.