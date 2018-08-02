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‘Elektrik ve doğalgaz zamları ertelensin’

Elektrik ve doğalgaza yüzde 9 ile 14 arasında gelen zamların tıpkı akaryakıtta olduğu gibi tüm ürünlere zam olarak yansıyacağını ve bunun da enflasyona olumsuz etki edeceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu zamların yılbaşına ertelenmesi gerektiğini söyledi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:31
‘Elektrik ve doğalgaz zamları ertelensin’

Akaryakıt zamlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için daha önce gelen zam oranında ÖTV’den indirim yapılmasını talep ettiklerini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tam da bizim önerdiğimiz şekilde yapılan uygulama ile akaryakıta gelen zam kadar ÖTV’de indirim yapılıyor. Bu da fiyatların stabil kalmasını sağladığı için enflasyon oranının artmasına hiçbir şekilde olumsuz etki etmiyor. Elektrik ve doğalgazdaki vergi yükü akaryakıtta olduğu kadar olmadığı için aynı uygulamanın elektrik ve doğalgazda yapılması zor. Bunun için de zamların ocak ayına kadar ertelenmesi gerekir” diye konuştu.

Elektrik ve doğalgazın sanayicinin en önemli girdilerinden olduğunun altını çizen Palandöken, “Sadece sanayici için değil esnaf ve sanatkâr için de en önemli iki maliyet unsurundan birisi işçi ücret ve yan ödemeleri diğeri de enerji. Enerji kalemlerine gelen fiyat artışı tüm mal ve hizmetlerin fiyatını artıracaktır. Esnaf ve sanatkârımız en yüksek tarifeden elektriği ödeyen kesim olduğu için de bu zamdan en çok esnafımız etkilenecek. Bu nedenle zamların yılbaşına kadar ertelenmesi sanayiciyi ve esnafı rahatlatacağı gibi enflasyon oranlarının daha fazla artmasına da etki etmeyecektir “ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 10:31
  1. TESK Genel Başkanı

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