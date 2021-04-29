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Ekonomi Elektrik ve doğal gaz faturaları için flaş karar!
Ekonomi

Elektrik ve doğal gaz faturaları için flaş karar!

Bugün saat 19:00'da başlayacak 17 günlük tam kapanma öncesi elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili flaş bir karar alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:28:00 - 2021-04-29 13:29:07
Elektrik ve doğal gaz faturaları için flaş karar!

Türkiye bu akşamdan itibaren 17 gün sürecek tam kapanmaya giriyor. Koronavirüs pandemisinin artış göstermesiyle birlikte önlem olarak alınan tam kapanma kararı ile birlikte dogalgaz ve elektrik faturalarıyla ilgili düzenlemeye gidildi.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlayacak. Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.

Borç nedeniyle kapatma olmayacak

Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

İşte alınan fatura önlemleri

-Zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi olmayacak.

-Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek.

-Arızalara en hızlı biçimde müdahale edilecek.

- Müşteri hizmetleri merkezleri müşterilerin ihtiyacını karşılamak için dönüşümlü olarak çalıştırılacak.

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