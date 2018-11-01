Elektrik üreticilerinin gaz fiyatına indirim

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), örnek bir karara imza attı. Döviz kurundaki düşüş BOTAŞ’ın gaz fiyatlarına yansıdı. BOTAŞ tarafından bugünden itibaren geçerli olmak üzere kamu ve özel sektör doğalgaz santrallerinin kullandığı gazın fiyatında yüzde 8,8, kojenerasyon tesislerinin kullandığı gazın fiyatında da yüzde 3,3 indirim yapıldı. Buna göre, kamu ve özel sektör doğalgaz santrallerinin kullandığı gazın bin metreküpünün fiyatı bin 550 lira olarak belirlendi. Kompozit kullanım amaçlı (kojenerasyon tesislerinin kullandığı) doğalgazın bin metreküpünün fiyatı bin 503 lira olarak tespit edildi.