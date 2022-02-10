Elektrik provokasyonu ‘üst aklın’ işi! PKK/HDP’nin ardından 76 baro, Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna destek verdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “bugünden itibaren gelecek elektrik faturalarını ödeyeceğim” diyerek toplumu provoke eden bir çıkışta bulundu. 76 baro, ortak bir açıklama yaparak “Şarkıcı türkücülerden, zenginlerden fotoğraf potpori yapalım. Şaşalı araç, ferrari araçla zevk-ü sefa yaşayan zengin adamlar ve barolara ‘ucuz elektrik verilmeli’ dediler.

Kılıçdaroğlu'na ilk destek PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den geldi!

Kılıçdaroğlu’nun provokasyonuna alelacele ilk destek çıkışı PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den geldi. HDP’li Gara Paylon, ittifak ortakları olana Kılıçdaroğlu’nun çağrısına destek vereceklerini açıkladı. Paylan, “Kılıçdaroğlu’nun teklifini değerli buluyor ve destekliyoruz: Biz de fatura ödemeyeceğiz.” dedi.

76 ‘yandaş’ baro harekete geçti: Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır!

‘Fatura provokasyonuna’ bir destek de CHP yandaşı barolardan geldi. Türkiye’nin milli meselelerinde suskun kalan ve özellikle terör örgütü PKK’nın alçakça gerçekleştirdiği terör eylemlerini dahi kınamayan 76 baro ortak açıklama yaptı. Elektrik zamlarına karşı ortak bir açıklama yapan 76 ‘yandaş’ baro, “Kademeli elektrik tarifelerinin düzenlenmesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağız. Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır.” iddiasında bulundu.

Muhalefeti Biden mı harekete geçirdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘fatura provokasyonu’ ve hemen ardından HDP’nin yaptığı açıklama, sonrasında ise 76 barodan yapılan ortak açıklama “Biden sözlerini tutuyor ve muhalefet üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyor. Bu provokasyon bir üst akıl projesidir. Muhalefeti Biden mı harekete geçirdi?” şeklinde yorumlandı.

ABD Başkanı Biden işte bu alçakça sözleri dile getirmişti

ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek için çok çirkin sözler sarf etmişti. Türkiye’deki iktidarı değiştirecekleri yönünde skandal sözler dile getiren Biden, “Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu. Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu. Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.” demişti.