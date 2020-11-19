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Ekonomi Elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62,8 oldu
Ekonomi

Elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62,8 oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:09:32 -
Elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62,8 oldu

ANKARA (AA) - Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ekimde yüzde 62,8'e ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ekimde gerçekleştirilen toplam elektrik üretiminin yüzde 59,4'ü yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

Üretimde ilk sırayı yüzde 28,1 ile hidrolik enerji alırken, bunu yüzde 20,7 ile doğal gaz ve yüzde 20,2 ile ithal kömür izledi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ekimde yüzde 62,8'e çıktı.

Elektrik kurulu gücünde ilk sırayı yüzde 31,9 ile hidrolik enerji aldı. Bunu yüzde 27,3 ile doğal gaz ve yüzde 12 ile yerli kömür takip etti. Rüzgar enerjisinin payı ise yüzde 8,9 olarak belirlendi.

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