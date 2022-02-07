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Ekonomi Elektrik faturalarıyla ilgili flaş açıklama
Ekonomi

Elektrik faturalarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, elektrik faturalarında yeni adımların atılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 22:17:00 -
Elektrik faturalarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek" diyen Kalın şu ifadeleri kullandı:

Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Geçmişte koalisyon hükümetleri bu ülkeyi geriletmiştir. Biz bunu gördük geçmişte. Sistemin güncellenmesiyle ilgili olarak Fuat Bey'e talimat vermişti. Bir yerde aksama varsa bunla ilgili gerekli düzenlemeler yapılıyor. Görece olarak çok genç ve yeni sistem. 1950'ye kadar tek parti dönemi vardı, 50'den sonra çok partili döneme geçti. Şimdi başkanlık sistemini deniyor, uyguluyoruz. Burada çok neticeler aldık. Burada noktayı şurada koyduk demek büyük eksiklik olur. Bu sistemde irade tek, idare sevk ile olur.

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