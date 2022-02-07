Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tarife sebebiyle vatandaşlar ödemelerin yüksekliğinden dert yandı. Konu kabine toplantısında masaya yatırıldı. Peki, elektrik faturalarına ne kadar indirim yapılacak?

Elektrik faturalarına ne kadar indirim var?

31 Ocak Pazartesi günü yılın üçüncü kabine toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik indirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir” dedi.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, elektrik faturalarına ilişkin açıklamada bulundu. A Haber’e konuşan Kalın, “Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Geçmişte koalisyon hükümetleri bu ülkeyi geriletmiştir. Biz bunu gördük geçmişte. Sistemin güncellenmesiyle ilgili olarak Fuat Bey'e talimat vermişti. Bir yerde aksama varsa bunla ilgili gerekli düzenlemeler yapılıyor. Görece olarak çok genç ve yeni sistem. 1950'ye kadar tek parti dönemi vardı, 50'den sonra çok partili döneme geçti. Şimdi başkanlık sistemini deniyor, uyguluyoruz. Burada çok neticeler aldık. Burada noktayı şurada koyduk demek büyük eksiklik olur. Bu sistemde irade tek, idare sevk ile olur” dedi.