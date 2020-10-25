Elektrik direkleri artık konuşacak
Elektrik direklerinde oluşabilecek kaçağı ses ve ışık yoluyla haber veren "Dokunma Bana" adlı yeni bir sistem uygulamaya başlanacak.
Enerjisa mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, elektrik çarpmalarına karşı başta çocuklar ve hayvanlar olmak üzere tüm canlıları koruyacak.
10 bin direğe uygulanacak
İstanbul Anadolu Yakası'nda 3 bini aşkın direkte devreye alınan sistemin, yakın zamanda 10 bin direğe uygulanması planlanıyor. Sistem öncelikle okul, hastane, dinlenme alanları, park ve meydanlar gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde devreye alınacak. Böylece yapılan kontrol ve bakımlara rağmen, direklerinin kaçak tehlikesi oluşturma riskinin sıfıra indirilmesi amaçlanıyor.