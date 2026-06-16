Elektrik direğinde mahsur kaldı! Yaramaz kedi ekipleri seferber etti
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla böyle kurtarıldı.
Amasya’da elektrik direğine çıkan kedi, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı.
Olay, Sarayözü köyünde meydana geldi. Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kedinin elektrik akımına kapılma riskine karşı ilk olarak bölgedeki enerji akışını kesti. Hidrolik sepetli araçla direğe çıkan ekipler, kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.