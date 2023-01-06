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Yerel Elektrik akımına kapılan usta feci şekilde can verdi
Yerel

Elektrik akımına kapılan usta feci şekilde can verdi

Batman’da onarım için trafoya çıkan elektrik ustası, yüksek akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 16:17:00 -
Elektrik akımına kapılan usta feci şekilde can verdi

Olay, Batman’a bağlı Kaya köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, elektrik ustası Şakir Keskin (55), onarım yapmak için trafoya çıktı.

Tamir yaptığı sırada yüksek akıma kapılan Keskin, feci şekilde can verdi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından trafonun üzerinden cansız bedeni alınan Şakir Keskin’in cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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