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Aktüel Elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti
Aktüel

Elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti

Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 23:21:00 -
Elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti

Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Yeşilova beldesinde yaşayan Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik öğretmeni Yusuf Kaş (42), evine yakın çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaş'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

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