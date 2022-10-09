Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman-Besni'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Taşlıyazı Mahallesi'nde sondaj dinamosuna elektrik hattı çekmek isteyen Ertan Emiroğlu (29) direğe tırmandı.
Burada akıma kapılan Emiroğlu, direkten düşerek ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emiroğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.