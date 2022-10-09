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Aktüel Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 20:54:00 -
Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Adıyaman-Besni'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

​​​​​​​Taşlıyazı Mahallesi'nde sondaj dinamosuna elektrik hattı çekmek isteyen Ertan Emiroğlu (29) direğe tırmandı.

Burada akıma kapılan Emiroğlu, direkten düşerek ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emiroğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

 

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