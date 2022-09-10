Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

​Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Haliliye ilçesinde yer alan bir beton şantiyesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan işçi, diğer işçiler tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Y, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçinin cesedi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)