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Aktüel Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti
Aktüel

Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti

Bayburt-Demirözü'nde elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 19:36:00 -
Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti

Bayburt'un Demirözü ilçesinde elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Çiftetaş köyünde elektrik direğinde çalışma yapan Mücahit Tokdemir (26) ile M.Y. akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Demirözü İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırılan Tokdemir, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Yaralı M.Y. ise Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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