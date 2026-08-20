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Yerel Elektrik akımına kapılan genç feci şekilde can verdi
Yerel

Elektrik akımına kapılan genç feci şekilde can verdi

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Elektrik akımına kapılan genç feci şekilde can verdi

Siirt'in Eruh ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki genç vefat etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Eruh ilçesinde devam eden yol yapım çalışmaları sırasında meydana geldi. Çalışma esnasında elektrik akımına kapılan Muhammed Sevgin (20) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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