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Dünya ABD-İran arasında harita savaşları
Dünya

ABD-İran arasında harita savaşları

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ABD-İran arasında harita savaşları

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı “ABD’nin yeni toprağı” olarak gösteren haritasına İran cephesi Kaliforniya’yı “İran’ın yeni toprağı” ilan eden haritayla karşılık verdi.

ABD ile İran arasındaki gerilim, diplomatik temasların kesilmesinin ardından dikkat çekici bir sosyal medya restleşmesine dönüştü.Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin harita paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılanırken, taraflar birbirlerinin topraklarına yönelik sembolik harita paylaşımları yaptı.

GERİLİM "HÜRMÜZ BOĞAZI" HARİTASIYLA TIRMANDI

Krizin son aşamasında Trump’ın hem diplomatik temaslara ilişkin açıklamaları hem de Hürmüz Boğazı’nı gösteren haritası etkili oldu.Trump, Umman üzerinden yürütülen arabuluculuk girişimlerine ilişkin temasların sürmediğini belirterek Tahran yönetimiyle “devam eden ya da planlanmış hiçbir görüşme olmadığını” açıkladı.ABD Başkanı daha sonra sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı ve çevresini gösteren bir harita yayımladı. Haritada önemdeki Boğaz “ABD’nin Yeni Toprağı” ifadesiyle işaretlendi.

 

İRAN: HÜRMÜZ İRAN'A AİTTİ, AİTTİR VE AİT KALACAK

Trump’ın paylaşımına Tahran’dan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı’nın Hürmüz Boğazı’na ilişkin yaklaşımını eleştirdi.Garibabadi, Trump’ın ifadelerini “hayal ürünü” olarak nitelendirerek İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki iddiasından vazgeçmeyeceğini belirtti.İranlı Bakan Yardımcısı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Tıpkı Trump’ın Basra Körfezi’nin adını doğru yazdığı gibi, Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı da yakında düzeltilecektir; yoksa bu hayalperest kişinin yanılgılarını biz düzeltiriz. Hürmüz Boğazı İran'a aitti, İran'a aittir ve İran'a ait kalacaktır. Bu boğaz yalnızca İran'ın emriyle kapatılır ve açılır. Yenilginin gerçeğini kabul edip hayal ürünü kuruntularınızdan vazgeçmediğiniz sürece İran ablukayı uygulamayı sürdürecektir.”

TRUMP'A KALİFORNİYA İLE KARŞILIK VERİLDİ

Tahran- Washington hattındaki gerilimin sosyal medya ayağında en dikkat çekici hamle ise İran’ın Hindistan Konsolosluğu’ndan geldi.Konsolosluk, Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı ABD toprağı olarak gösteren haritasına karşılık ABD’nin Kaliforniya eyaletini gösteren bir harita paylaştı. Paylaşımda Kaliforniya, “İran’ın yeni toprağı” olarak işaretlendi.Böylece Hürmüz Boğazı üzerinden başlayan siyasi gerilim, iki ülkenin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı sembolik “toprak ilanlarıyla” yeni bir boyut kazandı.

 

TRUMP: HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN TAM KONTROLÜ BİZDE

Öte yandan Beyaz Saray'ın bahçesinde inşası devam eden helikopter pistini basın mensuplarına gösterdikten sonra gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelere ne zaman devam edecekleri sorusuna, "Belki bir noktada. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız." yanıtını verdi.Hürmüz Boğazı'ndan belli sayıda tankerin geçmeye devam ettiğini ve bu yolla ciddi miktarda petrolün taşındığını anlatan Trump, "Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde. Yani, ara sıra bir insansız hava aracı vurmaları gibi can sıkıcı durumlar dışında." ifadelerini kullandı.

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