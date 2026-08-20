Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Karakaya, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya yürekten teşekkür ediyorum. Bunun hem ilimiz hem de bölgemiz açısından turizm noktasında oldukça önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz" dedi.