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Doğa
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Yeniakit Publisher
Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası, Cumhurbaşkanı Kararı ile "Nemrut Kalderası Milli Parkı" ilan edildi.

#1
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Bitlis’in önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Kalderası, 19 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile milli park statüsüne kavuştu. 11629 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereğince Nemrut Kalderası ve çevresindeki 4 bin 804,61 hektarlık alan, "Nemrut Kalderası Milli Parkı" olarak belirlendi. Alınan kararla birlikte bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve doğal yapının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

#2
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Geniş krater alanı, gölleri, doğal oluşumları ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Nemrut Kalderası, yalnızca Bitlis’in değil, Türkiye’nin de önemli doğal miras alanları arasında gösteriliyor. Milli park statüsünün, bölgenin doğal yapısının korunmasına katkı sağlamasının yanı sıra Nemrut Kalderası’nın turizm potansiyelinin sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesine de önemli katkı sunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Kararıyla Nemrut Kalderası’nın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından yeni bir dönem başlamış oldu.

#3
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Nemrut Kalderası’nın ‘Milli Park’ ilan edilmesinin Bitlis, bölge ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Nemrut Kalderası’nın yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ardından ‘Milli Park’ statüsüne kavuştuğunu belirten Vali Karakaya, bundan sonraki süreçte koruma-kullanma dengesinin gözetileceğini ifade etti.

#4
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Vali Karakaya, "Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Nemrut Kalderası’nın Milli Park ilan edilmesinin öncelikle ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yaklaşık iki yıl süren uzun çalışmalar sonucunda geldiğimiz bu noktada, inşallah koruma-kullanma dengesi içerisinde Nemrut Kalderası’nı doğaseverlerin ve turistlerin hizmetine daha nitelikli şekilde sunmuş olacağız" dedi.

#5
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Nemrut Kalderası’nın korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Karakaya, vatandaşların bölgeye yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak asgari düzenlemelerin yapılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

#6
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Karakaya, "Bizim birinci önceliğimiz doğanın zarar görmemesi ve korunmasıdır. Ancak vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde bölgeyi ziyaret etmek istemesi nedeniyle, asgari seviyede yapılması gerekenler üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

#7
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Bundan sonraki süreç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün yönetim planı doğrultusunda ilerleyecek. İnşallah Nemrut Kalderası, yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin kullanabileceği, nitelikli ve önemli bir destinasyon haline gelecek" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Nemrut Kalderası’nın ‘Milli Park’ ilan edilmesi sürecinin kolay gerçekleşmediğini belirten Vali Karakaya, farklı kurumların desteğiyle uzun süren çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Karakaya, "Bu noktaya kolay gelinmedi. Gerek sit alanı derecelendirmesindeki değişikliklerin yapılması konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın desteğiyle, gerekse Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle mera ve toplulaştırma konusundaki problemlerin aşılması için uzun bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.

#9
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Karakaya, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya yürekten teşekkür ediyorum. Bunun hem ilimiz hem de bölgemiz açısından turizm noktasında oldukça önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

#10
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Nemrut Kalderası’nda doğaya zarar vermeden ziyaretçilerin kullanımına sunulacak yeni alanların oluşturulacağını belirten Vali Karakaya; yürüyüş parkurları, seyir terasları ve karavan parkı gibi düzenlemelerin gündemde olduğunu söyledi.

#11
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Karakaya, "Doğanın bozulmasına müsaade etmeksizin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uhdesinde yapılacak faaliyetlerle bölgede gezi alanları, yürüyüş parkurları ve seyir terasları oluşturulacak. Vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar yapılacak. Karavan parkıyla ilgili çalışmaların da yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

#12
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Nemrut Kalderası’nda uygun görülmesi halinde motorsuz su sporlarının da değerlendirilebileceğini belirten Karakaya, tüm çalışmaların koruma-kullanma dengesi içerisinde yürütüleceğini vurguladı.

#13
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Nemrut Kalderası’nın ‘Milli Park’ statüsüne kavuşmasının Bitlis turizmine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Vali Karakaya, "Koruma ve kullanma dengesini tekrar vurgulamak istiyorum. İnşallah Nemrut Kalderası, ilimizin turizmine ciddi anlamda lokomotif görevi üstlenecek. En kısa zamanda vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanların da oluşturulmasıyla ilimizin turizmi bu noktada ciddi bir ivme kazanacaktır" dedi.

#14
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Vali Karakaya, konuşmasının sonunda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, Nemrut Kalderası Milli Parkı’nın Bitlis ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu. Karakaya, "Tekrar emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Kadim şehrimiz Bitlis’e ve değerli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

#15
Foto - Bitlis’teki Nemrut Kalderası ‘Milli Park’ ilan edildi

Öte yandan Nemrut Krater Gölü’ne gelen ziyaretçiler ise Nemrut’un Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘Milli Park’ ilan edilmesini memnuniyetle karşıladı.

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