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Tarım Erzurum'da sahada sıkı denetim! Milli servet kaybına geçit verilmeyecek!
Tarım

Erzurum'da sahada sıkı denetim! Milli servet kaybına geçit verilmeyecek!

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Erzurum'da sahada sıkı denetim! Milli servet kaybına geçit verilmeyecek!

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, 2026 yılı hasat dönemi kapsamında biçerdöver kontrollerine sahada aralıksız devam ediyor. Dane kaybını ve milli servet kaybını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere göz açtırılmıyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, 2026 yılı hasat dönemi kapsamında biçerdöver kontrollerine sahada aralıksız devam ediyor. Dane kaybını ve milli servet kaybını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere geçit verilmiyor.

Erzurum genelinde 2026 yılı hasat sezonunun başlamasıyla birlikte sahaya inen Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver denetimlerini sıkılaştırdı. Teknik personeller tarafından yürütülen çalışmalarda, çiftçilerin el emeğinin korunması ve tane kaybının en alt seviyede tutulması hedefleniyor.

Dane kaybı ve belge kontrolü yapılıyor

Erzurum Valiliği tebliği doğrultusunda tarlalarda inceleme yapan ekipler; biçerdöverlerin dane kayıp oranlarını, operatörlerin "G Sınıfı" sürücü belgesi ile "Biçerdöver Operatör Belgesi" olup olmadığını tek tek kontrol ediyor. Ayrıca muhtemel yangın facialarının önüne geçilmesi amacıyla araçlardaki yangın söndürme tüplerinin doluluk oranları ve teknik donanımlar da mercek altına alınıyor.

"Milli servetin kaybolmasına izin vermeyeceğiz"

Yetkililer, hasat döneminde yapılacak en küçük bir hatanın büyük ekonomik kayıplara yol açabileceğini belirterek, standart dışı çalışan, yüksek oranda dane kaybına sebep olan veya belgesiz denetimsiz hasat yapan operatörlere yasal işlem uygulanacağını vurguladı. Üreticilerin mağdur olmaması adına saha kontrollerinin hasat sezonu boyunca Erzurum'un tüm ilçelerinde aralıksız süreceği bildirildi.

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