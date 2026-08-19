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Gündem İstanbul Valisi Davut Gül: Sokakta sahipsiz hayvanların yüzde 84'ü toplandı
Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül: Sokakta sahipsiz hayvanların yüzde 84'ü toplandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Akit TV'de ekrana gelen Erkan Tan ile Konuşalım programında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sokakta sahipsiz hayvanların yüzde 84'ü toplandı. Yüzde 16'sı da bu sene içerisinde toplanılacak." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Akit TV'de ekrana gelen Erkan Tan ile Konuşalım programında açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Gül, sokaktaki sahipsiz hayvanlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanlığımız 81 ilde sokakta sahipsiz hayvanların toplanmasıyla ilgili yaklaşık 1 yıldır bir çalışma yapıyor.

Bunun neticesinde özel idare olan yerlerde yani Büyükşehirlerin olmadığı illerde valilikler kendileri topladılar.

Ve buralarda yüzde 100'ü toplandı. Yüzde 100 yani bu önemli bir rakam. Evet. 30 Büyükşehirin de hemen hemen şöyle 3 - 4 tanesi hariç. Diğerlerinde yüzde 100'ü toplandı.

30 Büyükşehir'de bunu toplayan belediyeler. İstanbul'umuz da bunlardan bir tanesi. 39 ilçede toplanılıyor.

 

Eskiye göre ne değişti? İki şey değişti. Bir yasal düzenleme yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz. Bu yasal düzenlemeyle eskiden toplanılıyordu, kısırlaştırılıyordu ve tekrar sokağa bırakılıyordu.

Şimdi toplanılıyor, kısırlaştırılıyor. Doğal yaşam alanları ve bakım evlerine bırakılıyor.

Sokakta herhangi bir sahipsiz hayvanın olmaması kanunun hükmü. Sahiplenme mümkün. İnsanlar sahiplenebiliyorlar.

Bunun neticesinde de İstanbul'umuzdaki bugünkü rakam yüzde 84.  Yani sokakta sahipsiz hayvanların yüzde 84'ü toplandı.

Yüzde 16'sı da bu sene içerisinde toplanılacak.

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