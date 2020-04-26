Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Elgün kırsal Mahallesinde yaşandı. Tarladan geçen yüksek gerilim hattına dokunan yabancı uyruklu 3 yaşındaki Mehmet Elbkeyyi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.