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Gündem Elektriği bedavaya getirmek için yaptıklarına bakın! Bölgeden gelen kareler çileden çıkardı
Gündem

Elektriği bedavaya getirmek için yaptıklarına bakın! Bölgeden gelen kareler çileden çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 19:39:00 -
Elektriği bedavaya getirmek için yaptıklarına bakın! Bölgeden gelen kareler çileden çıkardı

Kaçak elektrik kullanımının yüzde 80'lere ulaştığı Şırnak'ta yeni önlemler bölge sakinlerini rahatsız etti. Bölgedeki halk, asker ve polislere saldırdı.

Kaçak elektrik kullanımının yüzde 80'lere ulaştığı Şırnak'ta dağıtım şirketi yeni çözümler arıyor.

Özellikle kırsal bölgelerde kaçak kullanımın önüne geçmek için büyük çaba sarf ediliyor.

Şırnak'ın İdil ilçesi Oyalı köyüne giden şirket ekipleri, elektrik sayaçlarını direklerin tepesine taşımak istedi.

Durumu fark eden bölge halkı, personellere taş ve sopalarla saldırdı.

Jandarmaya da saldırdılar

Olayların büyümesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri de saldırıya uğradı. Dağılın uyarısına rağmen taş atmaya devam edenlere TOMA'larla müdahale edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP'nin yüzde 90 oranında oy aldığı bölgede yaşananları fırsata çeviren HDP milletvekili Mehmet Zeki İrmez, askerlerin köylülere saldırdığının algısını yapmak için sosyal medya hesabından görüntü paylaştı.

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