Renk psikologları, mavinin "güven ve güvenilirlik" duygularını tetiklediğini, saldırganlığı azalttığını, düzen ve dinginliği teşvik ettiğini belirtiyor. İşin pratik boyutu da azımsanmayacak cinsten. Uzmanlar, mavi renkli kumaşların kiri, lekeleri ve aşınmaları diğer renklere göre çok daha iyi gizlediğini, bu sayede koltuk döşemelerinin daha uzun süre kullanılabildiğini vurguluyor.