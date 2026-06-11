Korku ve konfor bir arada: Uçak koltukları neden genellikle mavidir?
Uçak koltukları neden genellikle mavidir sorusu her daim kafaları kurcalayan bir konudur...
Uçak koltukları neden genellikle mavidir sorusu her daim kafaları kurcalayan bir konudur...
Sık sık seyahat eden biriyseniz, bir süre sonra uçuş detaylarına daha az dikkat etmeye ve yolculuğun tadını çıkarmaya başlarsınız. Ancak zihniniz rahatladığında, muhtemelen daha önce hiç düşünmediğiniz detayları merak etmeye başlarsınız: "Uçaklar neden tam olarak bu şekilde tasarlanıyor?"
Renk seçimlerinden aydınlatma teknolojilerine kadar, modern bir yolcu uçağının iç tasarımı oluşturulurken her detay yolcu konforunu en üst düzeye çıkarmak için titizlikle planlanıyor. İşte uçak yolculuklarında karşılaştığımız ama arkasındaki nedeni bilmediğimiz şaşırtıcı bir detay…
Son uçtuğunuz uçaktaki koltuğunuzun rengini hatırlıyor musunuz? Yanıtınız mavi ise, yalnız değilsiniz. Dünyadaki pek çok hava yolu şirketi, koltuk seçiminde özellikle mavi rengi tercih ediyor.
Bunun arkasında ise hem psikolojik hem de pratik nedenler yatıyor. Havacılık yetkililerine göre, uçak içi tasarımında renk psikolojisi hayati bir rol oynuyor. Mavi, dünya genelinde "barış ve huzur" ile ilişkilendirilen en güçlü renk.
Uçuş korkusu olmayan yolcular bile gökyüzündeyken ekstra bir rahatlamaya ihtiyaç duyabilir.
Renk psikologları, mavinin "güven ve güvenilirlik" duygularını tetiklediğini, saldırganlığı azalttığını, düzen ve dinginliği teşvik ettiğini belirtiyor. İşin pratik boyutu da azımsanmayacak cinsten. Uzmanlar, mavi renkli kumaşların kiri, lekeleri ve aşınmaları diğer renklere göre çok daha iyi gizlediğini, bu sayede koltuk döşemelerinin daha uzun süre kullanılabildiğini vurguluyor.
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