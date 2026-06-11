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Dünya Tam anlaştılar derken ortalık karıştı! "Saldırılar güçlü olacak"
Dünya

Tam anlaştılar derken ortalık karıştı! "Saldırılar güçlü olacak"

Yeniakit Publisher
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Tam anlaştılar derken ortalık karıştı! "Saldırılar güçlü olacak"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik olası saldırılar konusunda son derece sert bir açıklama yaptı. Hegseth, başlıca tesislerin hedef alınacağını söylerken, gece boyunca düzenlenebilecek operasyonların güçlü olacağı mesajını verdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in açıklamaları, İran’la ilgili gerilimin yeni bir eşiğe geldiğini gösterdi. Hegseth, Tahran yönetimine karşı askeri seçeneklerin artık çok daha açık ve sert biçimde konuşulduğu bir döneme girildiğini ortaya koydu.

Kullandığı ifadelerle dikkat çeken ABD’li Bakan, İran’daki başlıca tesislerin hedef alınacağını belirterek, olası saldırıların kapsamı konusunda da güçlü bir işaret verdi. Bu çıkış, Washington’ın yalnızca caydırıcılık mesajı vermediği, aynı zamanda doğrudan operasyon sinyali ürettiği yorumlarına neden oldu.

“BU GECE SALDIRILAR GÜÇLÜ OLACAK” SÖZÜ DİKKAT ÇEKTİ

Hegseth’in açıklamasındaki en çarpıcı bölüm, saldırıların zamanlamasına ve şiddetine ilişkin verdiği mesaj oldu. İran’a yönelik saldırıların güçlü olacağını söylemesi, bölgede askeri hareketliliğin an meselesi olabileceği endişesini artırdı.

Bu ifade, diplomatik dilin çok ötesine geçen ve doğrudan askeri baskıyı öne çıkaran bir tutum olarak değerlendirildi. Özellikle son günlerde art arda gelen karşılıklı tehditlerin ardından Washington’dan bu kadar net bir açıklamanın gelmesi, tansiyonu daha da yükseltti.

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