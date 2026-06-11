  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların! Siyonist işgalcilere milyonlarca sterlin gitmiş İngilizleri sağmışlar! Kapı önüne konulan vekillerden Kılıçdaroğlu’na ihraç tepkisi: Cahiller bizi böyle atamazsınız! CHP'li Tanju Özcan'ın maskesi düştü! Eski başkan hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı Genç kızları fuhuş bataklığına sürüklemek isteyen ahlaksız kadından iğrenç sözler! TikTok'ta yine ahlaksızlık Siyonistler daha cevap vermeden..! Önce Levent, şimdi de Müsavat İsrail’in imdadına koştu! Hava Üssü'nün vurulduğunu itiraf ettiler Bu defa saklayamadı Gül'den Netanyahu'ya tokat gibi sözler! "Diktatör arayan kendi aynasına baksın!" Saldırıya uğrayan muhabirimiz konuştu! Hem darp ediyorlar hem de dalga geçiyorlar Lütfi Savaş, mutlak butlan davasında attıkları yeni adımı açıkladı: Baktık Özgür Özel geri çekmiyor, biz de mecburen...
Dünya Savaş yeniden başlıyor! Savunma sistemleri devreye girdi
Dünya

Savaş yeniden başlıyor! Savunma sistemleri devreye girdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Savaş yeniden başlıyor! Savunma sistemleri devreye girdi

ABD’den gelen sert saldırı mesajlarının ardından İran’da alarm seviyesi yükseldi. İran basını, Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye alındığını duyurdu. Gelişme, bölgede sıcak saatlerin yaşandığını bir kez daha ortaya koydu.

ABD ile İran hattında gerilim yeniden tehlikeli bir eşiğe taşındı. Washington cephesinden gelen saldırı sinyallerinin ardından İran’da savunma refleksi hızla devreye girdi. İran basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin güneyindeki kritik bölgelerden biri olan Fars eyaletinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Bu adım, Tahran’ın olası bir saldırı ihtimalini ciddiyetle değerlendirdiğini gösterdi. Özellikle son günlerde peş peşe gelen sert açıklamalar, sahadaki askeri hazırlıkları da doğrudan etkiliyor.

Rusya'dan ABD ve İran' çağrı
Rusya'dan ABD ve İran' çağrı

Dünya

Rusya'dan ABD ve İran' çağrı

Trump İran’ın petrolünü çaldıklarını itiraf etti: Milyonlarca varil çıkardık haberleri bile olmadı! Yoksa petrol 250 dolardı
Trump İran’ın petrolünü çaldıklarını itiraf etti: Milyonlarca varil çıkardık haberleri bile olmadı! Yoksa petrol 250 dolardı

Dünya

Trump İran’ın petrolünü çaldıklarını itiraf etti: Milyonlarca varil çıkardık haberleri bile olmadı! Yoksa petrol 250 dolardı

İran'dan eli kanlı ABD'ye tüyler ürperten tabut tehdidi geldi! Tahran yönetimi topyekun bir dünya savaşı fitilini ateşlemek için düğmeye bastı!
İran'dan eli kanlı ABD'ye tüyler ürperten tabut tehdidi geldi! Tahran yönetimi topyekun bir dünya savaşı fitilini ateşlemek için düğmeye bastı!

Gündem

İran'dan eli kanlı ABD'ye tüyler ürperten tabut tehdidi geldi! Tahran yönetimi topyekun bir dünya savaşı fitilini ateşlemek için düğmeye bastı!

İran'dan şampiyona öncesi rest: Protesto olursa...
İran'dan şampiyona öncesi rest: Protesto olursa...

Spor

İran'dan şampiyona öncesi rest: Protesto olursa...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23