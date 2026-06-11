Savaş yeniden başlıyor! Savunma sistemleri devreye girdi
ABD’den gelen sert saldırı mesajlarının ardından İran’da alarm seviyesi yükseldi. İran basını, Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye alındığını duyurdu. Gelişme, bölgede sıcak saatlerin yaşandığını bir kez daha ortaya koydu.
ABD ile İran hattında gerilim yeniden tehlikeli bir eşiğe taşındı. Washington cephesinden gelen saldırı sinyallerinin ardından İran’da savunma refleksi hızla devreye girdi. İran basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin güneyindeki kritik bölgelerden biri olan Fars eyaletinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.
Bu adım, Tahran’ın olası bir saldırı ihtimalini ciddiyetle değerlendirdiğini gösterdi. Özellikle son günlerde peş peşe gelen sert açıklamalar, sahadaki askeri hazırlıkları da doğrudan etkiliyor.
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