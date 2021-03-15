Elebaşı Gülen: Yunanistan kardeş ülke

Hırıstiyanlar için “onlardan zarar gelmez”, İşgalci İsrail için ise “Otorite” diyen FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki haklarına göz diken Yunanistan için de “kardeş ülke” ifadesini kullandı. Elebaşı, Atina’da gerçekleştirilen ve hakkında yayımlanan kitabın internet ortamında düzenlenen tanıtım etkinliğine bir video mesajı gönderdi. Gülen, mesajında, “Yunanistan, kardeş bir ülkedir” derken, darbecilere kucak açan Yunanistan’ın “yiğitlik” gösterdiğini savundu. Gülen, “Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan’ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak.” ifadelerini kullandı.