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Gündem Elebaşı Gülen: Yunanistan kardeş ülke
Gündem

Elebaşı Gülen: Yunanistan kardeş ülke

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, kendisi hakkında yazılan ve Yunancaya çevrilerek piyasaya sürülen kitabın tanıtımında, darbecilere kucak açan Yunanistan’ı “kardeş ülke” olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:47:00 -
Elebaşı Gülen: Yunanistan kardeş ülke

Hırıstiyanlar için “onlardan zarar gelmez”, İşgalci İsrail için ise “Otorite” diyen FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki haklarına göz diken Yunanistan için de “kardeş ülke” ifadesini kullandı. Elebaşı, Atina’da gerçekleştirilen ve hakkında yayımlanan kitabın internet ortamında düzenlenen tanıtım etkinliğine bir video mesajı gönderdi. Gülen, mesajında, “Yunanistan, kardeş bir ülkedir” derken, darbecilere kucak açan Yunanistan’ın “yiğitlik” gösterdiğini savundu. Gülen, “Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan’ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak.” ifadelerini kullandı.

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