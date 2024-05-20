Ele verir talkımı kendi yutar salkımı! Şamil Tayyar’dan terletecek sorular

Şamil Tayyar’ın, kendi sosyal medya hesabından İmamoğlu ve yandaş gazetecilere yönelik paylaşımı şöyle;

Roma Hatırası.

Bu görseldeki tüm meslektaşlarıma sorayım:

‘Yerinizde iktidara yakın isimler olsaydı ne derdiniz?’

Roma’nın pahalı otellerinden birinde fatura ödemeden, İstanbul Büyükşehir’in bütçesinden nasıl kalıyorsunuz?

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Oysa yıllarca eleştirdiğiniz Cumhurbaşkanlığı gezilerinde medya mensuplarının harcamalarını kurumları karşılıyordu, bütçeye yük değildi, ona rağmen hep çaktınız.

Tüm kurumlar tasarrufa geçerken, hayat pahalılığının ağır şartları kitleleri zorlarken, halkın vergileriyle oluşan belediye bütçesine yük olmak insafa sığar mı?

Roma’da lüks otelde kalmak yerine geceyi pansiyonda geçirseydiniz, dile doladığınız Monaco’daki ıstakozdan 40 porsiyon yiyebiliyordunuz, menüde ıstakoz olmaması sizleri masum kılar mı?

Lütfen, siz de özeleştirinizi yapın.

Ele verirken talkını kendiniz yutmayın salkımı.