Elbistan Adliyesi önünde silahlı çatışma: 3 kişi vuruldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş'ta Elbistan Adliyesi önünde meydana gelen silahlı çatışmada 3 kişi vurularak yaralandı.
Elbistan Adliye Binası önünde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri adliye önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.