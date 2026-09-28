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Dünya Trump'tan çılgın paylaşım! Yine şaşırtmayı başardı
Dünya

Trump'tan çılgın paylaşım! Yine şaşırtmayı başardı

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Trump'tan çılgın paylaşım! Yine şaşırtmayı başardı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın üzerinde “Trump Boğazı” yazan bir haritayı sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşım, İran’ın boğazdaki geçişleri yeniden başlatmaya yönelik teklifinin gündemde olduğu sırada geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı "Trump Boğazı" olarak gösteren bir görsel paylaştı.

Sosyal medya platformundan körfez bölgesinin haritasını paylaşan Trump, daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını "Trump Boğazı" olarak nitelendirdi.

Trump, yine 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak, adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

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