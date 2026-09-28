Trump reddetti petrol fırladı! Brent 105 doları aştı

Petrol fiyatlarında Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler yeniden etkisini göstermeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran tarafından sunulan ve çatışmanın sona erdirilmesi ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içeren teklifi reddetmesinin ardından petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.

Brent yeniden 105 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü TSİ 03.36 itibarıyla yüzde 1,27 yükselerek 105,64 dolara çıktı.

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 0,76 değer kazanarak 93,11 dolar seviyesine ulaştı. Petrol piyasasındaki yükselişte Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağına ilişkin belirsizlik etkili oluyor.

Gözler yeniden Hürmüz Boğazı'nda

Petrol piyasalarının yakından takip ettiği başlıklardan biri de dünya enerji ticaretinin kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı.

Bölgedeki sevkiyatın son dönemde toparlanması arz endişelerini bir ölçüde hafifletse de ABD-İran hattında yeni bir gerilim yaşanması, petrol akışının geleceğine ilişkin riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Kpler'in verilerine göre Orta Doğu'nun önde gelen üreticilerinden gerçekleştirilen ham petrol ihracatı eylül ayında günlük 12,8 milyon varile yükseldi. Bu rakam, şubat ayında ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Suudi Arabistan'a füze ve İHA saldırıları

Enerji piyasalarının izlediği bir başka gelişme ise Yemen kaynaklı saldırılar oldu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, hafta sonu Husiler tarafından ülkeye gönderilen iki balistik füze ile iki insansız hava aracının önlendiğini açıkladı. Koalisyona göre balistik füzeler Hamis Muşayt'a, İHA'lar ise Riyad'a yönelmişti.

Bölgedeki askeri hareketliliğin sürmesi, ABD ile İran arasındaki diplomatik belirsizlik ve Hürmüz'deki petrol trafiğinin geleceği, yeni haftada petrol fiyatlarının yönünü belirleyecek başlıca gelişmeler arasında bulunuyor.