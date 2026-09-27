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Aktüel Sağanak trafiği vurdu! Zincirlikuyu alt geçidi su altında kaldı
Aktüel

Sağanak trafiği vurdu! Zincirlikuyu alt geçidi su altında kaldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul’da etkili olan sağanak sebebiyle Zincirlikuyu’daki alt geçidi su bastı. Araç trafiğine kapatılan alt geçit nedeniyle bazı otobüsler seferlerini yapamazken, birçok noktada sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde sağanak etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

 

Yoğun yağış nedeniyle Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Alt geçidin araç trafiğine kapatılması nedeniyle bazı otobüsler seferlerini yapamadı.

Kağıthane'de de Güzeldere Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Caddede ilerleyen araçlar güçlük çekti.

 

Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi'de de yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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