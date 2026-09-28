  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump reddetti petrol fırladı! Brent 105 doları aştı Karaman’da feci trafik kazası: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı 28 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 28 Eylül 2025: Yavuz Bülent Bakiler (Yazar, Şair, Gazeteci, Avukat) Trump'tan çılgın paylaşım! Yine şaşırtmayı başardı EGM’den iş bırakma açıklaması: “Polisler görev bırakmayacak” Sağanak trafiği vurdu! Zincirlikuyu alt geçidi su altında kaldı MHP'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanına dönecek! Savunma sanayiine 750 TL iddialarında kart limitini düşürmüştü! Mustafa Sandal'ın avukatından 11 milyarlık açıklama AK Parti'den Betül Sayan Kaya olayına çok sert çıkış! Mustafa Elitaş Erdoğan bu işe el attı dedi
Dünya İngiltere’deki üsse saldırı panikletti! ABD vatandaşlarına güvenlik uyarısı!
Dünya

İngiltere’deki üsse saldırı panikletti! ABD vatandaşlarına güvenlik uyarısı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İngiltere’deki üsse saldırı panikletti! ABD vatandaşlarına güvenlik uyarısı!

İngiltere’de ABD ordusu tarafından kullanılan Fairford Üssü'ne dün düzenlenen saldırı paniğe yol açtı. ABD'nin Londra Büyükelçiliği yayımladığı güvenlik uyarısında ülkede yaşayan ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD ordusu tarafından kullanılan İngiltere'deki Fairford Üssü'ne dün terör saldırısı girişiminde bulunulduğu ifade edildi.

İngiltere'de yaşayan ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve kendi güvenliklerini gözden geçirmeleri çağrısı yapılan açıklamada, üs yanında bulunan köydeki bazı evlerin boşaltıldığı hatırlatıldı.

Ülkedeki terör saldırısı risk seviyesinin yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "ABD ile ilintili binalar, toplantılar ve organizasyonlar daha yüksek risk taşıyor olabilir. ABD vatandaşları yerel kurumların uyarılarını dikkate almalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada vatandaşlara çevrelerine dikkat etmeleri, kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmeleri, güvenlik konusunda çevrelerini bilgilendirmeleri, yerel medyadaki güncel bilgileri takip etmeleri, kolluk kuvvetleri ve acil müdahale ekiplerinin uyarılarını dikkate almaları ve ABD'nin Güvenli Seyahat Kayıt Programı'na (STEP) kayıt olmaları çağrısı yapıldı.

 

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyündeki 85 ev dün bölgede 3 şüpheli araç bulunması nedeniyle tahliye edilmişti.

Araçlardaki 5 kişi gözaltına alınırken İngiliz ordusuna bağlı bomba imha ekipleri bölgede görevlendirilmişti. Üsse yönelik terör saldırısı riski üzerinde duran İngiliz yetkililer, olayın arkasındaki İran bağlantısı iddialarının incelendiğini belirtmişti.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da öne sürüyor.

İngiltere, Suudi Arabistan'a askeri danışman gönderdi
İngiltere, Suudi Arabistan'a askeri danışman gönderdi

Dünya

İngiltere, Suudi Arabistan'a askeri danışman gönderdi

Öyle bir şey yaptı ki... İngiltere'deki o Türk'e kahramanlık ödülü
Öyle bir şey yaptı ki... İngiltere'deki o Türk'e kahramanlık ödülü

Avrupa

Öyle bir şey yaptı ki... İngiltere'deki o Türk'e kahramanlık ödülü

TFF, İngiltere modeli için kolları sıvadı! Tekrarlanan ihlalde cezalar katlanacak
TFF, İngiltere modeli için kolları sıvadı! Tekrarlanan ihlalde cezalar katlanacak

Spor

TFF, İngiltere modeli için kolları sıvadı! Tekrarlanan ihlalde cezalar katlanacak

UEFA’dan Türk hakemlere kritik görev: Çekya-İngiltere maçı Halil Umut Meler’in
UEFA’dan Türk hakemlere kritik görev: Çekya-İngiltere maçı Halil Umut Meler’in

Spor

UEFA’dan Türk hakemlere kritik görev: Çekya-İngiltere maçı Halil Umut Meler’in

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23