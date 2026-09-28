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Gündem EGM’den iş bırakma açıklaması: “Polisler görev bırakmayacak”
Gündem

EGM’den iş bırakma açıklaması: “Polisler görev bırakmayacak”

Yeniakit Publisher
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EGM’den iş bırakma açıklaması: "Polisler görev bırakmayacak"

Emniyet Genel Müdürlüğü, 28 Eylül için duyurulan iş bırakma kararının polisleri kapsadığı yönündeki haberleri yalanladı. Kurum, kararı alan sendikanın üyelerinin sivil personelden oluştuğunu bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan "polislerin iş bırakacağı" yönündeki iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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