  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özata’nın İzmir geçmişi yeniden gündemde! 117 milyon euroluk gemi ihalesinden 15 gemiye uzanan dikkat çarpıcı dosya Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı planı ortaya çıktı! “Önleyici saldırı” senaryosu Yunan diplomattan şok uyarı: Türkiye’ye toprak kaybedebiliriz! Venedik'i karıştıran NAZA belgeselinin yönetmeninden dikkat çeken sözler! Katliamı belgeleyen isimden New York prömiyerinde çarpıcı açıklamalar! Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu Dün Ümit Özdağ bugün Özgür Özel! Atatürk istismarında yarış kızıştı Fidan New York’taki temasları değerlendirdi: Türkiye masada ve sahada ağırlığını koydu Yol haritaları netleşti! Mansur nereye istifacılar oraya ABD'nin son teknolojisi... İran ele geçirdi! Organize suç örgütü yöneticisiydi! Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu
Gündem Karaman’da feci trafik kazası: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Gündem

Karaman’da feci trafik kazası: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Karaman’da feci trafik kazası: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karaman’da iki otomobilin karıştığı trafik kazası can aldı.

Kaza, merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Koraşoğlu idaresindeki otomobil ile H.A.T. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücü H.A.T. ile araçlarda bulunan D.K., G.K., A.S. ve S.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki yaralının durumu ağır

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan H.A.T. ile S.Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te feci kaza: 7 ölü, 13 yaralı
Gaziantep'te feci kaza: 7 ölü, 13 yaralı

Gündem

Gaziantep'te feci kaza: 7 ölü, 13 yaralı

Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazası: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazası: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Gündem

Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazası: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bakan Çiftçi'den 7 kişinin öldüğü Gaziantep’teki kazaya ilişkin açıklama
Bakan Çiftçi'den 7 kişinin öldüğü Gaziantep’teki kazaya ilişkin açıklama

Gündem

Bakan Çiftçi'den 7 kişinin öldüğü Gaziantep’teki kazaya ilişkin açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23