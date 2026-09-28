Karaman’da feci trafik kazası: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Karaman’da iki otomobilin karıştığı trafik kazası can aldı.
Kaza, merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Koraşoğlu idaresindeki otomobil ile H.A.T. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada sürücü H.A.T. ile araçlarda bulunan D.K., G.K., A.S. ve S.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki yaralının durumu ağır
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan H.A.T. ile S.Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.