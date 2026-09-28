  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Venedik'i karıştıran NAZA belgeselinin yönetmeninden dikkat çeken sözler! Katliamı belgeleyen isimden New York prömiyerinde çarpıcı açıklamalar! Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu Dün Ümit Özdağ bugün Özgür Özel! Atatürk istismarında yarış kızıştı Fidan New York’taki temasları değerlendirdi: Türkiye masada ve sahada ağırlığını koydu Yol haritaları netleşti! Mansur nereye istifacılar oraya ABD'nin son teknolojisi... İran ele geçirdi! Organize suç örgütü yöneticisiydi! Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu ‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları Yeni Partililer birbirine girdi, seçim iptal edildi ABD’de rekor zam paniği: Trump, dizel ihracatına kilit vuruyor
Tarih 28 Eylül 2025: Yavuz Bülent Bakiler (Yazar, Şair, Gazeteci, Avukat)
Tarih

28 Eylül 2025: Yavuz Bülent Bakiler (Yazar, Şair, Gazeteci, Avukat)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
28 Eylül 2025: Yavuz Bülent Bakiler (Yazar, Şair, Gazeteci, Avukat)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Yazar, Şair, Gazeteci, Avukat Yavuz Bülent Bakiler'i hayırla yâd ediyoruz.

23 Nisan 1936’da Sivas’ta doğan Yavuz Bülent Bâkiler, aslen Azerbaycan Türkü bir aileye mensuptur. Dedeleri Azerbaycan’ın Karabağ ilçesinden Sivas’a göçmüştür. İlk ve ortaöğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya’da tamamladı. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Gazetecilik, avukatlık ve yöneticilik gibi farklı mesleklerde görev aldı. TRT Ankara Radyosu’nda kültür programları hazırladı, siyasette de Adalet Partisi çatısı altında belediye başkanlığı ve milletvekilliği adaylıklarıyla yer aldı.



1969-75 yılları arasında Sivas’ta avukatlık yaptı. İl Başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisi’nden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterildi.

1975-1976 yılları arasında Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği yaptı. 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu’nda çalıştı. 1979-1980 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev aldı. 12 Eylül Darbesi’nin ardından müşavir kadrosuna atandı ve 1992’ye kadar bu görevini sürdürdü. İki yıl da Başbakanlık Müşaviri olarak hizmet verdikten sonra 1994’te emekliliğe ayrıldı.



Lise yıllarında (1953) Türk Sanatı dergisinde kaleme aldığı ilk şiirinin ardından şiirleri mahallî dergi ve gazetelerde yayımlanan Bakiler, Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı. Türkçenin sade ve güçlü anlatımına yaslanan şiirleri, milli ve manevi değerlere verdiği önemle dikkat çekti.

Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 24 Mart 2013’te Türkiye gazetesinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Yavuz Bülent Bakiler, 28 Eylül 2025 tarihinde 89 yaşında hayatını kaybetti. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde cenaze namazı kılındıktan sonra, Memleketi Sivas’ta ikindi vakti Ay Yıldız Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Yukarı Tekke Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.



Başlıca şiir kitapları:

Yalnızlık (1962) Duvak (1971) Seninle (1986) Harman (2003) Bir Gün Baksam ki Gelmişsin Gezi notları: “Üsküp’ten Kosova’ya” (1979), “Türkistan Türkistan” (1986) İnceleme ve denemeler: “Âşık Veysel”, “Mehmet Akif’te Çağdaş Türkiye İdeali”, “Sözün Doğrusu”, “Gidenlerin Ardından”, “Arif Nihat Asya İhtişamı”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23