28 Eylül 2025: Yavuz Bülent Bakiler (Yazar, Şair, Gazeteci, Avukat)

23 Nisan 1936’da Sivas’ta doğan Yavuz Bülent Bâkiler, aslen Azerbaycan Türkü bir aileye mensuptur. Dedeleri Azerbaycan’ın Karabağ ilçesinden Sivas’a göçmüştür. İlk ve ortaöğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya’da tamamladı. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Gazetecilik, avukatlık ve yöneticilik gibi farklı mesleklerde görev aldı. TRT Ankara Radyosu’nda kültür programları hazırladı, siyasette de Adalet Partisi çatısı altında belediye başkanlığı ve milletvekilliği adaylıklarıyla yer aldı.







1969-75 yılları arasında Sivas’ta avukatlık yaptı. İl Başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisi’nden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterildi.



1975-1976 yılları arasında Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği yaptı. 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu’nda çalıştı. 1979-1980 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev aldı. 12 Eylül Darbesi’nin ardından müşavir kadrosuna atandı ve 1992’ye kadar bu görevini sürdürdü. İki yıl da Başbakanlık Müşaviri olarak hizmet verdikten sonra 1994’te emekliliğe ayrıldı.







Lise yıllarında (1953) Türk Sanatı dergisinde kaleme aldığı ilk şiirinin ardından şiirleri mahallî dergi ve gazetelerde yayımlanan Bakiler, Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı. Türkçenin sade ve güçlü anlatımına yaslanan şiirleri, milli ve manevi değerlere verdiği önemle dikkat çekti.



Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 24 Mart 2013’te Türkiye gazetesinden kendi isteğiyle ayrıldı.



Yavuz Bülent Bakiler, 28 Eylül 2025 tarihinde 89 yaşında hayatını kaybetti. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde cenaze namazı kılındıktan sonra, Memleketi Sivas’ta ikindi vakti Ay Yıldız Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Yukarı Tekke Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.







Başlıca şiir kitapları:



Yalnızlık (1962) Duvak (1971) Seninle (1986) Harman (2003) Bir Gün Baksam ki Gelmişsin Gezi notları: “Üsküp’ten Kosova’ya” (1979), “Türkistan Türkistan” (1986) İnceleme ve denemeler: “Âşık Veysel”, “Mehmet Akif’te Çağdaş Türkiye İdeali”, “Sözün Doğrusu”, “Gidenlerin Ardından”, “Arif Nihat Asya İhtişamı”