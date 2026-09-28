Kerkük’te gıda kolisi dağıttı: Türk Kızılay’dan 500 aileye yardım

Yardım kolisi alan bir Kerkük sakini ise "Allah yardım gönderenlerden razı olsun. Onlara uzun ömür ve bol rızık versin. Allah makamlarını daha da yükseltsin" dedi. Yardımdan faydalanan diğer vatandaşlar da Türk Kızılay’a teşekkür ederek, "Yaptığınız yardımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Her şey için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.