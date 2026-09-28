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Kerkük’te gıda kolisi dağıttı: Türk Kızılay’dan 500 aileye yardım

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IHA Giriş Tarihi:

Kerkük’te gıda kolisi dağıttı: Türk Kızılay’dan 500 aileye yardım

Türk Kızılay, Irak ve komşu ülkelerde başlattığı yardım kampanyası kapsamında Kerkük kentinde 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıttı.

#1
Foto - Kerkük’te gıda kolisi dağıttı: Türk Kızılay’dan 500 aileye yardım

Irak ve komşu ülkelerde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bölgedeki destek faaliyetlerini Kerkük’te de devam ettiriyor. Kurum, kentte düzenlediği yardım çalışması kapsamında 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırdı.

#2
Foto - Kerkük’te gıda kolisi dağıttı: Türk Kızılay’dan 500 aileye yardım

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Çetin Beyatlı, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, Kerkük’ün ardından başkent Bağdat’a da yardım dağıtımı gerçekleştireceklerini belirtti. Beyatlı, "Türk Kızılay olarak Irak Kızılay ile birlikte bugün Kerkük’teyiz. Kerkük’te 500 adet gıda kolisi dağıtıyoruz. Yarın da inşallah Bağdat’ta 500 adet gıda kolisi dağıtacağız. Bu ay içerisinde toplam bin adet gıda kolisi dağıtmayı planlıyoruz" dedi.

#3
Foto - Kerkük’te gıda kolisi dağıttı: Türk Kızılay’dan 500 aileye yardım

"Türk Kızılay olarak Irak Kızılay ile yardımlaşmak için harekete geçtik" Irak Kızılay Kerkük Şubesi Operasyon Yönetim Bürosu Sorumlusu Emcet Fuat da Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan insanların sayısının arttığını belirtti. Türk Kızılay ile iş birliği içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdıklarını ifade eden Fuat, "Orta Doğu’da geçtiğimiz günlerde ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşlar nedeniyle ihtiyaç sahibi insanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türk Kızılay olarak Irak Kızılay ile yardımlaşmak için harekete geçtik. İhtiyaç sahibi insanlara gıda desteği sağlamak ve onların yükünü hafifletmek için buradayız. Bildiğiniz gibi fiyatlar her gün artıyor. Amacımız buradaki insanların yükünü hafifletmektir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kerkük’te gıda kolisi dağıttı: Türk Kızılay’dan 500 aileye yardım

Kerkük halkından Türk Kızılay’a teşekkür Yardım kolilerini alan yerel halk, "Allah razı olsun. Kerkük halkına bu yardımları gönderdikleri için çok memnunuz" ifadeleriyle Türk Kızılay’a teşekkür etti.

#5
Foto - Kerkük’te gıda kolisi dağıttı: Türk Kızılay’dan 500 aileye yardım

Yardım kolisi alan bir Kerkük sakini ise "Allah yardım gönderenlerden razı olsun. Onlara uzun ömür ve bol rızık versin. Allah makamlarını daha da yükseltsin" dedi. Yardımdan faydalanan diğer vatandaşlar da Türk Kızılay’a teşekkür ederek, "Yaptığınız yardımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Her şey için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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