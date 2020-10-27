Elazığ'dan Azerbaycan için mücadele eden askerlere moral mektubu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Azerbaycan topraklarını işgalden kurtarmak için mücadele eden askerlere yazdıkları duygu ve sevgi dolu mektuplarla destek verdi.



Fırat Üniversitesi Azerbaycanlı Gençler Topluluğu ile Elazığ Belediyesi ve Manas Yayıncılık tarafından, Öğretmenevi önünde "Elazığ'dan Karabağ'a Tarih Yazan Kahramanlarımıza Mektup" etkinliği düzenlendi.



Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte vatandaşlar, uzun yıllar Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan şehir, kasaba ve köyleri işgalden kurtaran askerlere olan duygu ve sevgilerini yazdıkları mektuplarla gösterdi.



Gün boyu devam edecek olan etkinlik kapsamında bir sandıkta toplanan mektuplar, Dağlık Karabağ'da mücadele eden askerlere moral olması amacıyla gönderilecek.



Fırat Üniversitesi Azerbaycanlı Gençler Topluluğu Başkanı Nail Babayev, yaptığı açıklamada, Azerbaycan askerlerinin yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için büyük bir mücadele verdiğini belirtti.



Bu haklı mücadelede kendilerine destek veren Türkiye'ye minnet ve şükran duyduklarını aktaran Babayev, operasyon bölgesindeki askerlere moral için bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Elazığ halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında yazılan duygu ve sevgi dolu mektupları Dağlık Karabağ'da mücadele eden askerlere göndereceklerini ifade eden Babayev, şöyle konuştu:

"Bu etkinlik ile amacımız, askerlerimizin yalnız olmadığı göstermek. Askerlerimiz işgal altındaki topraklarımızın geri alınması için büyük vatan mücadelesi gösteriyor. Bugün büyük vatan mücadelesinin otuzuncu günüdür. 30 yıl sonra bu mücadelenin otuzuncu gününde böyle bir organizasyon düzenledik. Askerlerimiz, kardeşlerimiz 30 gün içerisinde 4 şehrimizi, 3 kasabamızı ve 162 köyümüzü işgalcilerden geri aldı. İşgalcileri destekleyen herkesi kınıyor ve lanetliyoruz. Biz Azerbaycan askeriyiz, biz hepimiz Azerbaycanlıyız. İster Türkiye halkı, ister Azerbaycan halkı olsun, biz hepimiz Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz, onun askeriyiz. Gerektiğinde üniversiteyi bırakıp ön cephede asker kardeşlerimiz ve ağabeylerimiz gibi savaşırız, bu kutsal mücadele için canımızı feda ederiz."

