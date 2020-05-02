  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ'daki uzman çavuştan, Gaziantep'teki kızına jandarma destekli doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:10:31 -
Elazığ'daki uzman çavuştan, Gaziantep'teki kızına jandarma destekli doğum günü sürprizi

GAZİANTEP (AA) - Elazığ'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Şen, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oturan 8 yaşındaki kızının doğum gününü meslektaşları aracılığıyla kutladı.

Yaklaşık 1 yıl önce Elazığ'a tayin olan Şen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki görevi nedeniyle kızı Necla'nın doğum günü kutlamasına katılamadı.

Küçük yaşta annesini kaybettiği için ninesi ve dedesiyle yaşayan kızına doğum günü sürprizi yapmak isteyen Şen, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığına ulaştı.

Jandarma ekipleri, aldıkları pastayla ailenin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki kapılarını çalıp, Necla Şen'e sürpriz yaptı. O anlar baba Mustafa Şen'e görüntülü aramayla izletildi.

Doğum günü sürprizi ve kendisine getirilen hediyeler karşısında mutlu olan Necla Şen, hem babasına hem de jandarmaya teşekkür etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı