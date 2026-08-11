Yol çalışması felaket getirdi: Araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi!
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yanan aracın içinde sıkışan sürücü yaşamını yitirdi, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Ensonhaber / AA
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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yanan aracın içinde sıkışan sürücü yaşamını yitirdi, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Ensonhaber / AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Karatepe mevkiindeki çevre yolunda yapım çalışması nedeniyle ulaşımın bölünmüş yoldan sağlandığı güzergahta İsmail Erdoğdu (71) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen U.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın ardından Erdoğdu'nun kullandığı otomobil alev aldı. Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtaki yangın söndürüldü.
ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ CAN VERDİ Otomobilde sıkışan Erdoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü U.K. ile araçta bulunan D.T.K. (4) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğdu'nun cenazesi incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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