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Yol çalışması felaket getirdi: Araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi!

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Yol çalışması felaket getirdi: Araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi!

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yanan aracın içinde sıkışan sürücü yaşamını yitirdi, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Ensonhaber / AA

#1
Foto - Yol çalışması felaket getirdi: Araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Karatepe mevkiindeki çevre yolunda yapım çalışması nedeniyle ulaşımın bölünmüş yoldan sağlandığı güzergahta İsmail Erdoğdu (71) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen U.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Yol çalışması felaket getirdi: Araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi!

Çarpışmanın ardından Erdoğdu'nun kullandığı otomobil alev aldı. Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtaki yangın söndürüldü.

#3
Foto - Yol çalışması felaket getirdi: Araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi!

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ CAN VERDİ Otomobilde sıkışan Erdoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü U.K. ile araçta bulunan D.T.K. (4) yaralandı.

#4
Foto - Yol çalışması felaket getirdi: Araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi!

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğdu'nun cenazesi incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

#5
Foto - Yol çalışması felaket getirdi: Araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi!

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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